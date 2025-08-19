El Gobierno prevé aprobar "en breve" el proyecto de ley de la quita del FLA que pactó con ERC

El Gobierno prevé aprobar "en breve" en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que regulará la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que pactó en febrero con ERC, han informado fuentes del Ejecutivo central a Europa Press.

Las mismas fuentes han subrayado que la condonación "supondrá una notable reducción del pasivo de las comunidades autónomas, mejorará su posición financiera, facilitará su acceso a los mercados y les permitirá destinar más recursos para reforzar el estado de bienestar".

En un comunicado, ERC ha celebrado que esta aprobación por parte del Gobierno, que ha adelantado 'Nació Digital', llegará "en el primer Consejo de Ministros del año que se celebrará a principios del mes de septiembre".

Los republicanos han valorado este acuerdo pero han avisado de que "hay que progresar en el entendimiento sobre la financiación singular si se quiere tener la posibilidad de lograr nuevos acuerdos", en alusión a los Presupuestos.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que el objetivo de este pacto es "que antes de final de año el Congreso de los Diputados de luz verde a esta condonación".

"Seguimiento constante"

Los republicanos han asegurado que han hecho un seguimiento constante del cumplimiento del pacto que ERC y el Gobierno firmaron en febrero y que se aprobó posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano estatal competente para iniciar este tipo de trámites.

En concreto, se incorporó la condonación de la deuda del FLA y la deuda de las comunidades autónomas con entidades privadas, lo que supondrá para Catalunya "un ahorro de 17.104,95 millones de euros, que representa un 19,9% de la deuda total de la Generalitat", han destacado los republicanos.

Junqueras ha defendido que se apruebe "antes de finales de este año para que así el Govern catalán pueda incorporar en sus cuentas un ahorro en intereses de unos 1.000 millones de euros anuales, lo que supone aproximadamente un ahorro del 20% en este concepto", ha puntualizado.