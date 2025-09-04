Golpe policial en Mataró: desmantelan una red que vendía móviles robados en plena calle

Una operación policial de alto impacto ha permitido desmantelar en Mataró una red criminal dedicada a la venta de teléfonos móviles robados. Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo varios registros simultáneos en domicilios vinculados a los sospechosos, logrando detener a los principales integrantes de la organización. El dispositivo se enmarca dentro del PlaKanpai, una estrategia policial centrada en combatir la multirreincidencia y cortar de raíz las estructuras que sostienen el mercado negro de dispositivos electrónicos.

La investigación, que se venía desarrollando desde hace semanas, permitió identificar a los miembros de la red, que operaban en plena vía pública y en locales comerciales, ofreciendo móviles sustraídos a precios reducidos. Los agentes localizaron decenas de terminales, muchos de ellos con denuncias previas por robo, listos para ser revendidos o exportados fuera del país.

Durante los registros, se incautó material informático, documentación y herramientas utilizadas para desbloquear los dispositivos, lo que confirma el carácter organizado y profesional de la red. Los detenidos, algunos con antecedentes por delitos similares, fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración y quedar a disposición judicial.

Fuentes policiales han calificado el operativo como un “golpe directo al corazón del mercado ilícito”, destacando que la desarticulación de esta red supone un freno importante a la circulación de móviles robados, que en muchos casos acaban siendo utilizados para cometer estafas o acceder a información personal de los antiguos propietarios.