El Govern impulsa un estudio sobre la experiencia del voto exterior

El Govern ha iniciado un estudio sobre la experiencia a la hora de votar de los catalanes en el exterior, con la intención de hacer balance de las últimas modificaciones normativas introducidas en la ley electoral.

Este estudio se elaborará a partir de un cuestionario dirigido a los catalanes que vivían en el extranjero durante las elecciones al Parlament de 2024, y que se podrá contestar online hasta el 28 de noviembre, ha informado el Govern este sábado en un comunicado.

En este cuestionario, el Govern preguntará por el procedimiento de votación, la inscripción en el CERA y la recepción de la documentación electoral, y también abrirá un espacio para que se puedan hacer propuestas de mejora en el procedimiento de voto exterior.

Con esta iniciativa, el Govern pretende dar cumplimiento a una resolución del Parlament y facilitar el ejercicio del voto exterior a los catalanes que viven fuera del país.