El Govern lidera una reunión de control por el calor y el riesgo de incendios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, encabezaron ayer una reunión de coordinación del comité técnico del plan Infocat para abordar la ola de calor y el riesgo extremo de incendios forestales en Cataluña, en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat).

Illa pidió "extremar las precauciones" y seguir las indicaciones de Protecció Civil, y dio las gracias a los servidores públicos por su trabajo, en un apunte de X recogido por Europa Press. Cataluña afrontó ayer el peligro más alto de incendio forestal de todo el año y Agents Rurals extendió el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio a 133 municipios de 13 comarcas. También se incrementó el número de municipios en nivel 3 por peligro muy alto de incendio forestal: 189 municipios repartidos en 24 comarcas.

Asimismo, continúa restringido el acceso a 9 espacios naturales: Cap de Creus, Massís de l’Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d’Ares y Mont-roig.

Récord de calor en Barcelona

El Observatorio de Fabra, en la montaña del Tibidabo de Barcelona, batió el pasado sábado el récord de temperatura máxima en un mes de agosto, al alcanzar los 38,9 grados centígrados.

El anterior récord de temperatura registrado en este Observatorio a lo largo de sus 112 años de historia se registró en agosto de hace dos años, el 23 de agosto de 2023, cuando se alcanzaron los 38,8 grados.

Además, en cuatro estaciones meteorológicas catalanas de las 121 en las que existen registros desde hace más de veinte años también se alcanzaron el sábado récords absolutos de temperaturas máximas en un mes de agosto, y en una quinta se igualó el registro máximo anterior.

Estas estaciones fueron las de Benissanet (Tarragona), donde se alcanzó una temperatura máxima de 43,8 grados (el anterior era de 42,9 el 23 de agosto de 2023); Malgrat de Mar (Barcelona), con una máxima de 38,8 °C (36,3 el 5 de agosto de 2018); Castelló d’Empúries (Girona), con 40,3 grados (40 grados el 23 de agosto de 2023); Vila-rodona (Tarragona), con 39,1 grados (39 grados el 23 de agosto de 2023) y en el Parque Natural del Garraf-el Rascler, con 37,4 grados, que iguala la del 18 de julio de 2023).

Ante esta situación, el Ayuntamiento reiteró la precaución y la aplicación del Pla Calor.