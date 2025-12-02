El Govern creará un grupo de trabajo para evaluar ensayos de vacunas de peste porcina africana

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha reiterado este martes en rueda de prensa que actualmente solo existen dos positivos de peste porcina africana (PPA) en Cataluña. De esta forma, ha declinado la postura del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, quien ha cifrado esta mañana en seis este tipo de casos, en el Centro de Fauna de Torreferrussa.

“Quien confirma estos casos a la Comisión Europea y al sector es el laboratorio central de referencia en Madrid y vía Ministerio. A día de hoy, tienen dos casos confirmados. Quizá se refería a los casos que se están analizando”, ha explicado el conseller que ha pedido no “hacer un baile de cifras” en este sentido. El conseller Ordeig ha confirmado, igualmente, que el Govern creará un grupo de expertos científicos para que "evalúen cómo están los ensayos de vacunas de peste porcina africana" (PPA), así como para hacer "un seguimiento del origen del virus".

Este grupo —que estará liderado por el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) y el Departamento de Universidades— tendrá también la función analizar "qué medidas de contención han sido eficaces en otros países de la Unión Europea", puesto que España es el decimocuarto país del viejo continente que ha registrado esta enfermedad. Ordeig ha explicado que se aplicarán un paquete de medidas económicas para apoyar "a las empresas, explotaciones y sector afectado" por el confinamiento debido a la peste porcina africana.

"En un anterior incidente, creamos una línea de emergencia de 50 millones de euros a través del ICF que estará abierta para emergencias. Todas las empresas y explotaciones, que necesiten financiación, tendrán a su disposición la línea del ICF para atender urgencias de forma extraordinaria", ha especificado el conseller. Por otro lado, ha confirmado que mediante los directores de los servicios territoriales de agricultura de la autonomía, se convocarán en los próximos días a las organizaciones agrarias, federaciones, colectivos de cazadores y alcaldes de Cataluña, para activar los planes de control del cerdo salvaje.

A tal efecto, Ordeig ha manifestado el problema de la "superpoblación" de esta especie en la comunidad autónoma y, por tanto, ha subrayado la necesidad de actuar "urgentemente" a la hora de "reducir la densidad de cerdos salvajes" en Cataluña. En paralelo, el Govern está trabajando en un plan de acciones para reforzar la bioseguridad de todas las granjas catalanas.

(En desarrollo)