La Guarda Forestal de Barcelona podrá poner multas: serán reconocidos como agentes de la autoridad

La Diputación de Barcelona trabaja en adoptar la nueva Ley 4/2024, que equipara a los diferentes colectivos de guardería forestal del Estado a nivel laboral y de categoría y, además, les confiere autoridad pública, considerándolos agentes forestales y medioambientales.

Según han explicado fuentes de la Diputación a Europa Press, la ley supone "pagar una deuda con este colectivo" y, aunque en el caso de los Guardas Forestales de la demarcación ya habían algunos aspectos que se cumplían, en otros habrá cambios notorios.

Al ser considerados agentes de la autoridad --como los Mossos d'Esquadra-- los Guardas podrán identificar a personas y poner multas, y a nivel estético, deberán vestir un uniforme diferenciado, llevar visible un número de identificación y sus vehículos tendrán que estar debidamente rotulados, así como equipar luces rotativas.

En el caso de la provincia de Barcelona, donde los Guardas conviven con el cuerpo de Agents Rurals, los servicios jurídicos de la Diputación y la Generalitat han tenido que trabajar conjuntamente para aterrizar la ley y articular sus funciones.

En el caso del ente comarcal, sostienen que la actualización es una "oportunidad para mejorar en la gestión de los espacios naturales" de la demarcación, así como para superar el 'limbo' jurídico-administrativo en el que estaban sumidos los Guardas.

Autoridad

Consultados por la entrada en vigor de la nueva ley, el colectivo de Guardas que gestionan los parques naturales de Barcelona celebran que ser considerados como agentes de la autoridad supondrá una "seguridad añadida" a su labor.

La vigilancia de líneas de tensión, el control del acceso motorizado e incluso las carreras ilegales son algunos de los casos a los que se enfrentan cada día y contra los que, a partir de ahora, tendrán más legitimidad para actuar.

Jubilación

Una de los principales cambios en materia laboral y más celebrado por el colectivo de guardería es la posibilidad acceder a coeficientes reductores de la edad jubilación, que deben ser determinados por cada comunidad autónoma, y que se suma a toda una serie de adaptaciones sobre la categoría y la posibilidad de promocionar.

En el caso de la Diputación de Barcelona, los Guardas pasarán a una categoría C1, medida también celebrada por el colectivo: "El perfil del Guarda ha ido cambiando con el paso de los años. La mayoría de compañeros tienen incluso estudios universitarios", explican.

Estado

Preguntada sobre el proceso de aplicación de la ley, la presidenta de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), Ingrid Guerrero, explica a Europa Press que su entrada en vigor dependerá de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

También celebra que gracias a la norma, los agentes forestales del Estado tendrán más seguridad: "Nuestro objetivo era tener algo que nos respalde, porque en cada comunidad hay una legislación diferente. Desde el nombre, hasta el uniforme".

Respecto a la posibilidad de equipar armas, ha señalado que es un tema que "todavía no se ha empezado a tocar", y sobre la jubilación anticipada, ha advertido de que está previsto que entre en vigor en enero y que, por tanto, se necesitará mucha gente para cubrir las bajas.