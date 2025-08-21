Una guía de Barcelona asegura que existen españoles que odian la presencia de los turistas: "Somos muy vulnerables"

Cuando un guía comparte sus experiencias en cuanto a viajes se refiere está ofreciendo un conocimiento de verdadera utilidad para aquellos que quieren conocer una nueva ciudad. Al hablar desde las experiencias personales, los turistas conocerán y comprenderán mejor la cultura, las costumbres o, directamente, sabrán evitar cometer errores muy comunes. Sobre esto ha hablado una guía dedicada al mundo de los viajes.

Todo esto ha girado en torno a la figura de Silvia Romero, también conocida como @silviaexplorer2.0 en Instagram, una guía especializada en viajes con un enfoque de género y ecológico. A su vez, también ofrece cursos, talleres y asesorías personalizadas relacionados con viajes conscientes. En cuanto al tipo de videos que sube se pueden encontrar temas relacionados con los blogs, las reflexiones motivadoras o las conexiones culturales, entre otros.

"¿Recordáis cuando nos conocimos en el aeropuerto?"

No obstante, el tema que ahora concierne es el que ha tenido que ver con un discurso que ofreció el año pasado para unos turistas que iban a visitar Barcelona. Nada más comenzar con esta charla, se puede ver a esta guía hablando en inglés con lo que serán un gran grupo de visitantes procedentes del extranjero sentados en un autobús a punto de bajarse para echar un vistazo a la ciudad.

"¿Recordáis cuando nos conocimos en el aeropuerto? Os dije que era guía y que había viajado mucho", inicia a la vez que suma que ella cometióvarios errores como viajera. Por ello, ha visto de esta una gran ocasión para "compartir con vosotros mi experiencia porque quizá podáis aprender de ella, si queréis". A raíz de ello, detalla que ha viajado en innumerables ocasiones y arroja las siguientes declaraciones:

"Mis amigos de Barcelona dicen que odian a lo turistas"

"Cuando visitamos un lugar nuevo, somos muy vulnerables. Pero también aprendí que tienes un impacto en el lugar que visitas", explica mientras que trata de centrar el foco en el caso de Barcelona. Según sus propias palabras, los ciudadanos de la propia ciudad se está marchando y varios de sus amigos han comenzado a formular la siguiente frase: "Odio el turismo".

Para Silvia, que es una persona que al fin y al cabo vive del turismo, que ocurran este tipo de cosas tienen como consecuencia que se sienta mal, como así asegura. Por ello, ella misma tiene la intención de "que no quiero que seamos parte del problema". Por ello, el objetivo será encontrar una solución, y la que ella misma identifica es la siguiente: "Simplemente eligiendo bien, ¿no? Tomando decisiones inteligentes".

"Todas las tiendas tradicionales están cerrando para abrir marcas americanas"

Algo que está ocurriendo en Barcelona es que las tiendas de los autónomos se vean obligadas a cerrar sus puertas. "Lo que está pasando es que todas las tiendas tradicionales están cerrando para abrir marcas americanas", explica para detallar que el pensamiento que tienen gran parte de los ciudadanos catalanes es que "se sienten que están siendo invadidos".

A la hora de comprar un souvenir, uno de los consejos que ofrece la turista Silvia Romero es adquirir "una camiseta en la que ponga 'I Love Barcelona' ya que, si la camiseta está hecha en la India, no estás mostrando mucho amor a los artistas de aquí", argumenta. Para ellos, esto puede ser un comportamiento que evidencie una falta de apoyo y que no sea obvio para todo el mundo. Finalmente, el discurso concluye de la siguiente manera: "Si tan solo echáis un pensamiento a esta reflexión, será suficiente para mí".