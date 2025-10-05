Illa afirma al sector pesquero que el Govern es "un aliado para defender el futuro de la pesca"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado la noche de este sábado, durante la Nit de la Pesca Catalana 2025, que el Govern es "un aliado para defender el futuro de la pesca en Cataluña".

Illa ha participado, junto con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en la entrega de premios del sector, explica el Govern en un comunicado.

Illa ha reivindicado la pesca como sector "robusto y esencial", que representa el 3,1% del PIB, al mismo tiempo que ha advertido que el sector, a su parecer, afronta enormes retos derivados de la reducción de días de pesca, el aumento de los costes y la burocracia.

Por ello, ha reclamado una "Política Pesquera común adaptada a la realidad catalana" y ha dicho que la solución a esto no es menos Europa sino más y mejor Europa, textualmente.

Así, ha explicado que las principales demandas del Govern pasan por más días de pesca para el 2025 y revertir las restricciones de cara a 2026 para "eliminar la doble limitación de quilos y días para la gamba roja y suprimir la segmentación de la flota por eslora y tipo de pesca", y ha anunciado que durante este mes se reunirá con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para tratar la situación del sector.

También ha destacado que "proteger el medio ambiente no es incompatible con generar prosperidad" y ha recordado medidas del Govern como la bonificación del 80% de la tasa de puertos, los 10,7 millones de euros asignados para el sector pesquero en dos años y la creación de la Oficina de la Pesca en Bruselas.

Galardonados

El galardón de la pesca de la 33 edición de la Nit de la Pesca Catalana ha sido para Joan Ruiz Domènech, por su tarea ejemplar al servicio de la Cofradía de Pescadores de Vilanova i la Geltrú, y por su actuación en el rescate de un compañero al cual salvó la vida.

También ha sido galardonado Rafel Borràs Garcia, por su trayectoria de 39 años al servicio de la Cofradía de Pescadores de Llançà.

Se ha reconocido con una Placa de la pesca a El Far Comunicació por la iniciativa ejemplar en la sensibilización y el fomento de la pesca en Catalunya y al Consejo Consultivo del Mediterráneo (Mediterranean Advisory Council, MEDAC) por su función de preparar dictámenes sobre la gestión pesquera y los aspectos socioeconómicos relacionados con la conservación de la pesca en el Mediterráneo.