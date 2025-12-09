Illa comparecerá la semana que viene en el pleno del Parlament por la peste porcina

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparecerá en el pleno del Parlament de la semana que viene para dar explicaciones sobre la gestión del Govern ante la crisis de la peste porcina africana (PPA).

Fuentes parlamentarias han explicado este martes que aún no se sabe qué día y a qué hora será la comparecencia, que se sustanciará después de que el presidente lo pidiera 'motu propio' la semana pasada. En la Junta de Portavoces, Junts ha propuesto que se votase en pleno una propuesta de resolución sobre la PPA, pero se ha acordado por votación que se haga en comisión parlamentaria.

Además, PP y Vox se han mostrado partidarios de celebrar un pleno monográfico la semana que viene sobre PPA, aunque aún no han registrado la solicitud, y no han contado con el apoyo suficiente para que la propuesta salga adelante, según han explicado las mismas fuentes.

Regulación del alquiler de temporada

En el pleno de la semana que viene también se celebrará el debate final del proyecto de ley para regular el alquiler de temporada, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya avalado el texto, a petición de PP y Junts.

Además, también se celebrará el debate final del proyecto de ley de ordenamiento de equipamientos comerciales y ferias y de la proposición de ley de los derechos de personas LGTBI, y la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, presentará su informe anual en el hemiciclo.

La Mesa del Parlament ha admitido a trámite una proposición de ley para regular la donación del cuerpo a la ciencia, y otra proposición de ley del PSC vía lectura única para que los funcionarios de prisión tengan el reconocimiento de agentes de la autoridad, que tiene enmiendas a la totalidad de ERC, Comuns y CUP.