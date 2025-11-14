Acceso

Illa defiende la financiación singular "desde la solidaridad en una España plural"

Reivindica tener "una mirada larga"

GRAFCAT4667 BARCELONA 13/11/2025.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su intervención hoy en un acto celebrado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona junto a otros especialistas, en el que se presentó la estrategia del Govern ante el eclipse solar de 2026. EFE/ Toni Albir
Salvador IllaToni AlbirAgencia EFE
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este viernes que Baleares y Catalunya pueden aportar "sentido común y dejar de lado los reproches" en la reforma del sistema de financiación autonómica que, ha insistido, necesita ser revisado.

El mandatario catalán se ha pronunciado de este modo en el desayuno informativo 'Prosperidad compartida', organizado este viernes en Palma ante la convocatoria el próximo lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Illa ha apelado al rigor y ha reclamado una "mirada larga", al tiempo que ha defendido la financiación pactada por Catalunya "desde la solidaridad en una España plural".

"Existe consenso en el hecho de que el actual modelo necesita ser revisado ya que no responde a las necesidades reales de las CC.AA.", ha añadido, al tiempo que ha defendido un modelo de financiación que responda a la singularidad de cada territorio, aunque con reglas iguales para todos.

"Cataluña seguirá siendo solidaria con el resto de ciudadanos españoles, no quiere expulsar sus responsabilidades. Al contrario, queremos el máximo gobierno en todos los ámbitos", ha apuntado.

