Illa presiona al PP de Baleares para conseguir su apoyo ante la reforma de financiación

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a que Cataluña y las Illes Balears afronten el próximo Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), previsto para el lunes, con “prudencia y sentido común”, dejando atrás los reproches entre territorios. En esta cita, además de fijar el techo de gasto, se abrirá la discusión sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, un modelo que —según Illa— no solo perjudica a Catalunya, sino también a las Balears y a la Comunitat Valenciana.

Durante un desayuno informativo, Illa ha pedido a todas las comunidades “rigurosidad y una visión a largo plazo” para encarar este debate. El president se ha reunido con la presidenta balear, Marga Prohens, quien discrepa de la propuesta catalana, aunque coincide en que el futuro modelo debe respetar el principio de ordinalidad. Este criterio, central para la posición catalana, sostiene que las autonomías que más contribuyen al sistema no deberían quedar en peor situación tras aplicar los mecanismos de solidaridad. Las Balears figuran entre los territorios más castigados por el esquema actual. “Hay un consenso amplio en que este modelo está agotado y que ya no responde a las necesidades reales”, ha afirmado Illa.

En la reunión, el president ha trasladado su voluntad de reforzar la acción exterior conjunta de Cataluña y las Balears para lograr el reconocimiento oficial del catalán en las instituciones europeas. También ha destacado el trabajo cultural compartido a través del Institut Ramon Llull. Según fuentes del encuentro, ambos dirigentes han abordado igualmente la reforma del sistema de financiación y la necesidad de “mejorarlo”. Illa ha vuelto a reclamar la condonación de la deuda derivada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Antes del encuentro, Illa recordó que los anteriores presidentes de Cataluña y de las Balears ya coincidieron en la urgencia de actualizar el modelo vigente, que considera “caducado desde 2014”. “Revisarlo es defender la justicia social y el progreso económico para todo el mundo”, ha enfatizado.

Illa ha reiterado que Cataluña ha puesto sobre la mesa una propuesta que se fundamenta en un “marco financiero claro” y en “normas iguales para todas las comunidades autónomas”. “Cataluña no pretende eludir responsabilidades; busca el máximo autogobierno en todos los ámbitos. No lo hacemos para quejarnos y mucho menos para confrontar”, ha añadido. Preguntado por el estado de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para cerrar un modelo singular de financiación para Cataluña, el president ha asegurado que el Govern está “acelerando los trabajos y avanzando”. Ha confirmado también que mantiene los compromisos adquiridos con ERC y se ha mostrado “convencido” de que la propuesta prosperará.

Este encuentro llega a pocos días del CPFF, cuyo orden del día incluye los objetivos de estabilidad presupuestaria —clave para la elaboración de las cuentas estatales— y un apartado relativo al sistema de financiación. No obstante, Hacienda no tiene previsto presentar una propuesta cerrada, sino únicamente exponer las bases del modelo que quiere impulsar.