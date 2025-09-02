Illa "normaliza" políticamente a Puigdemont trece meses después de llegar a la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acabó cediendo a la presión y se reunió este martes en Bruselas con Carles Puigdemont, trece meses después de asumir el cargo. El encuentro, celebrado en la Delegación del Govern ante la Unión Europea, se prolongó durante una hora y media a puerta cerrada y se presentó oficialmente como un ejercicio de “normalidad institucional”, pese a que el expresidente sigue huido de la Justicia española.

Ambos dirigentes se encontraron alrededor de las 16:15, puntuales a la cita, y se limitaron a intercambiar un saludo cordial ante las cámaras antes de encerrarse en una sala del segundo piso. A las 17:45 abandonaron la reunión sin declaraciones ni comparecencia posterior. En la entrada de la delegación, Puigdemont fue increpado por una mujer que le recriminó su papel en el “procés”: “Soy catalana y no soy independentista ni facha. Lo que ha hecho usted a los catalanes no tiene nombre”, le gritó.

Un gesto en clave PSOE

El Govern, por boca de la Generalitat, por parte de varios portavoces, justificó la cita como el cierre de la ronda de contactos de Illa con sus predecesores (al llegar al Palau se reunió con Pujol, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès) y como un gesto institucional tras el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía. “Era el momento oportuno”, dicen, al tiempo que reivindican al PSC como el partido que más ha defendido la aplicación inmediata de la norma.

Desde Junts, sin embargo, no se dejó pasar la oportunidad de reprochar la tardanza. El secretario general de la formación, Jordi Turull, aseguró que la reunión llega “con un año de retraso” y acusó a Illa de actuar “en clave PSOE” tras su encuentro veraniego en Lanzarote con Pedro Sánchez. “Si alguna experiencia tenemos es que Illa es un obediente sin criterio propio”, ironizó.

La amnistía y los presupuestos, pendientes

La cita llega en un contexto de desgaste del independentismo y con Puigdemont aún pendiente de que los tribunales le apliquen la amnistía. Mientras tanto, Junts reclama lo que llama una “amnistía política”: el reconocimiento de Puigdemont como interlocutor legítimo. La fotografía de Illa estrechando su mano supone, de facto, ese aval, aunque el Govern lo niegue.

En paralelo, el líder mantiene una interlocución directa con el PSOE, antes a través de Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, sin necesidad de mediación del PSC. De ahí que la reunión de Bruselas no pueda desligarse del pulso presupuestario que se avecina en Madrid, aunque socialistas e independentistas insistan en rebajar su alcance.

Por su parte, portavoces socialistas abrieron la puerta a una posible reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Puigdemont. Así lo dijo el líder del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, quien dijo que no existe “ningún inconveniente” en que se produzca esa cita y destacó la importancia de mantener canales de diálogo con las formaciones políticas con las que, en apariencia, hay menos afinidades.

Con todo, Pedret puntualizó que no corresponde al PSC ni al Parlament determinar los términos de una eventual reunión entre Sánchez y Puigdemont. “Corresponde al presidente del Gobierno de España, en esta ocasión, determinar cómo, cuándo y si es necesario hacerlo”, remarcó el socialista, quien insistió en que la política del diálogo debe seguir siendo la vía prioritaria para afrontar las diferencias políticas en Cataluña y en el conjunto de España.

En este contexto, María Jesús Montero afirmaba que esperan que las relaciones entre el PSOE y Junts mejoren tras la reunión