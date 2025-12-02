Illa no suspende su viaje a México a pesar de la crisis de la Peste Porcina

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado que no prevé suspender, por ahora, su viaje institucional a México a pesar de la crisis abierta en Cataluña tras la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en varios jabalíes en el entorno de Collserola y Cerdanyola del Vallès. Illa, que se encuentra en Guadalajara inaugurando el estand de Cataluña en la Feria Internacional del Libro, sostiene que puede compatibilizar su agenda internacional con el seguimiento de la emergencia sanitaria, y asegura que está conectado “diariamente” a las reuniones de coordinación con su Govern.

Según el president, la situación “no es sencilla y no debe minimizarse”, especialmente para el sector porcino, pero insiste en que el Ejecutivo catalán está utilizando “todos los medios necesarios” para controlar el brote, con prioridad en dos frentes: actuar con rapidez para frenar la expansión del virus y preparar ayudas económicas para las explotaciones afectadas. Illa también ha explicado que mantiene contacto permanente con el Ministerio de Agricultura y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pide responsabilidad ciudadana para no acceder al perímetro de vigilancia establecido en Collserola.

La posición del president ha desatado críticas políticas en Cataluña. Desde el viernes, cuando se confirmó el brote, tanto Esquerra Republicana (ERC) como Junts han reclamado que Illa regrese inmediatamente para liderar la gestión sobre el terreno. Los republicanos consideran que no es razonable que mientras se activa la Unidad Militar de Emergencias (UME) —117 efectivos y 25 vehículos desplegados para labores de control de fauna salvaje— el máximo responsable del Govern continúe con su agenda internacional.

Isaac Albert, portavoz de ERC, era contundente: “Ha llegado antes la UME que el president”. Los republicanos han ofrecido su colaboración para afrontar la crisis, pero advierten que las reuniones deben ser presenciales y que “toca estar al lado del sector”; también reclaman que Illa comparezca en el Parlament para ofrecer explicaciones. En la misma línea, Junts ha solicitado oficialmente esa comparecencia urgente y critica que el president “no haya suspendido su viaje tras declararse el brote”. La diputada Jeannine Abella considera “inconcebible” que se hable de crisis sanitaria y que, al mismo tiempo, el president siga inaugurando un estand en una feria internacional.

El Govern, sin embargo, defienden la postura de Illa y aseguran que la crisis se está gestionando con “transparencia y coordinación”, con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, al frente del dispositivo, junto a la consellera de Interior, Núria Parlon, y el titular de Presidencia, Albert Dalmau. El propio Illa ha solicitado comparecer en el Parlament para dar explicaciones una vez regrese a Cataluña, previsiblemente el viernes, si no hay cambios de última hora.