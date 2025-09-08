El independentismo radical espía todos los centros comerciales de Cataluña y denuncia a 443 de sus tiendas por no rotular en catalán

Según un estudio de la entidad ultraindependentista Plataforma per la Llengua, el 15,75% de los locales de los centros comerciales incumplen el Código de consumo de Cataluña, ya que no tienen la rotulación en catalán.

La entidad, que también ha analizado la presencia del catalán en los sitios web y redes sociales, se ha puesto en contacto con las gerencias de los centros comerciales para que cumplan con la normativa vigente

Por el momento, las "mejoras" que se han aplicado son, sobre todo, relativas a redes sociales y webs y, en cambio, en cuanto a la rotulación física "todavía hay mucho trabajo por hacer", dicen.

A lo largo de los últimos meses, la entidad ha pisado todos los centros comerciales de Cataluña para analizar si cumplen la normativa vigente y si son lingüísticamente responsables. De los 44 centros comerciales que hay en todo el país, ninguno cumpla exhaustivamente con la normativa, ya que siempre hay algún local que no dispone de la cartelera fija en catalán.

En cifras globales, existen 2.812 establecimientos dentro del conjunto de centros comerciales del país, de los que 443 tienen algún elemento de rotulación erróneo. Esto significa que el 15,75% de las tiendas no cumplen con el Código de consumo de Cataluña que señala que la rotulación de carácter fijo destinada al público debe ser, como mínimo, en catalán.

Aunque no haya ningún centro comercial que cuente con todos los establecimientos correctamente señalizados, sí existen grandes diferencias entre algunos de estos centros. Por ejemplo, el centro comercial que más sobresale es L'Illa Diagonal, porque solo hay un 2,87 % de los locales con irregularidades en la rotulación. En cambio, Les Mates de El Vendrell es el que tiene un peor porcentaje, con el 54,54 % de establecimientos con rotulación errónea.

En conjunto, el estudio identifica tres rangos de cumplimiento según el número de comercios que rotulan correctamente en catalán: los que lo hacen en más del 90%, los que lo hacen entre el 90 y el 70%, y los que lo hacen entre el 70 y el 50%.