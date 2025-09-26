El independentismo radical vandaliza por enésima vez la tienda "Sabor a España" con la pintada "Puta Espanya"

En la víspera de la fiesta patronal de Santa Tecla en Tarragona, unos desconocidos vandalizaron, por cuarta vez, en poco más de un año, la fachada de la tienda de la cadena ‘Sabor a España’ situada en la calle Mayor de esta ciudad. Y aunque al final los responsables de la empresa parece que habían desistido de volver a restaurar el logotipo de la fachada, dado que había sido destrozado en tres ocasiones, los bárbaros totalitarios no contentos con esto realizaban una pintada en gran formato donde puede leerse «Puta España», informa El Catalán.

La empresa denunció todos y cada uno de los actos vandálicos producidos contra la tienda ante los Mossos d’Esquadra. Nadie del Consistorio se ha interesado por su situación.

A finales de 2024, los independentistas radicales destrozaron el cartel del local, por el simple hecho de que aparece la palabra “España”, y además, lo publicitaron en las redes sociales. Y no fue la primera vez que este establecimiento sufre este tipo de ataques.