El infierno de los vecinos junto a la feria de Sants: “escribimos esto porque no sabemos qué más hacer”

El traslado de la Feria de las Fiestas de Sants a la Rambla Badal y la Rambla Brasil se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos de la zona. Desde el año pasado, denuncian que deben soportar un ruido constante de motores y atracciones desde las seis de la tarde hasta las tres de la madrugada, incluso en días laborables.

“Es pleno verano y no podemos tener las ventanas abiertas. Con las ventanas cerradas, la casa es un horno, y aún así se escucha el ruido”, demuestran los afectados con este audio, y aseguran haber trasladado la queja al Ayuntamiento sin recibir una solución real.

Promesas incumplidas contra el ruido

El año pasado, tras la avalancha de protestas, el consistorio prometió que se sustituirían los generadores por modelos menos ruidosos y que se reducirían los horarios de funcionamiento. Sin embargo, según los vecinos, nada ha cambiado: el ruido insoportable se mantiene y el descanso se ha vuelto imposible durante las fiestas de Sants.

En el escrito oficial recibido por los residentes, el Ayuntamiento se comprometía a ubicar los generadores “lo más alejados posibles de los vecinos” y a consensuar horarios con el Gremio de Feriantes. Además, se garantizó que no se instalaría una de las atracciones más conflictivas. Para los vecinos, estas medidas no se han cumplido.

Vecinos indignados por el ruido contra el Ayuntamiento

Los residentes denuncian que sus quejas se pierden entre trámites burocráticos. “Todos tiran la pelota fuera: que si es cosa de los feriantes, que si es el distrito, que si hay permisos. Mientras tanto, somos nosotros los que no podemos dormir”, lamentan en redes sociales.

El malestar se agrava por el calor del verano y la imposibilidad de ventilar las viviendas durante la noche. “No es solo ruido, es salud. Vivimos con estrés, ansiedad y falta de descanso en plena ola de calor”, advierten.

Fiesta mayor, conflicto mayor

La feria forma parte de la fiesta mayor de Sants, uno de los eventos más multitudinarios de Barcelona. Sin embargo, para muchos vecinos se ha convertido en un símbolo de conflicto vecinal: diversión para unos pocos y problemas de convivencia para quienes viven junto a la Rambla Badal y la Rambla Brasil.

El Ayuntamiento defiende que mantiene reuniones con los organizadores para mejorar la convivencia, pero los afectados aseguran que la única solución real pasa por mudar la feria a otra ubicación menos residencial. Mientras tanto, las quejas se acumulan en redes sociales, donde cada vez más barceloneses muestran su solidaridad con los vecinos de Sants.