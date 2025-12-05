Un informe no descarta que el brote de peste porcina en Cataluña proceda de un laboratorio

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), un laboratorio de referencia de la UE, ha enviado un informe al Gobierno que abre la puerta a que el brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña proceda de un laboratorio, informa el Ministerio este viernes en un comunicado.

Tras recibir el informe, el Ministerio ha abierto una investigación sobre el brote detectado en el entorno de Collserola (Barcelona) hace una semana. "Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007", añade el comunicado.

La similitud entre ambos ha despertado las sospechas del laboratorio, ya que "los virus, en condiciones naturales, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales sufren en mayor o menor medidas cambios en su genoma".

Por eso, "el hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", añade el comunicado.