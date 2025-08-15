Una inglesa que vive en Barcelona lanza un dardo a Madrid: "Parece que suena estúpido, pero..."

Mostrar en las redes sociales las diferencias que hay entre dos ciudades puede ser algo de lo más beneficioso, ya que posibilita que las personas conozcan y comparen costumbres, estilos de vida, oportunidades y retos de cada lugar. Todo esto también puede ser de verdadera ayuda para quienes está pensando en viajar o, directamente, mudarse a una nueva ciudad. Compartir estas experiencias es de lo más habitual, y uno de los últimos casos ha sido el de una británica.

Se trata de Anna, también conocida como @annainbarcelona, una joven influencer procedente de Gran Bretaña que en la actualidad reside en Barcelona. En cuanto a su contenido, se pueden destacar publicaciones que tienen que ver con temas relacionados con la cultura española, con el aprendizaje del propio español, con la vida cotidiana en la Ciudad Condal y con contenidos más personales, como recomendaciones y reflexiones.

"Una diferencia notable entre Barcelona y Madrid"

Sin embargo, el vídeo que ahora concierne es en el que ha hablado de Madrid y ha comparado la ciudad con Barcelona. Nada más comenzar este testimonio, esta inglesa se graba a sí misma en la calle declarando lo siguiente: "Hola chicos, estoy de viaje en Madrid y os quería comentar una cosa que es una diferencia notable entre Barcelona y Madrid", inicia.

Una de las mayores diferencias que presentan ambos destinos es la playa, ya que la capital española no posee mientras que la Ciudad Condal sí. Otro es el clima, el cual es más suave en la capital catalana cuando llega el invierno y mucho más duro en Madrid. Y otra de las más características de todas es el idioma, ya que en una ciudad solo hay una lengua oficial y en la otra hay hasta tres.

"En Barcelona escucho seis idiomas al día"

En esto mismo ha centrado el foco Anna. Ha asegurado lo siguiente: "En Madrid, todo el mundo está hablando castellano". Esto es algo que "puede sonar estúpido porque estamos en España", pero la realidad es que, en Barcelona, "escucho al menos seis idiomas cada día". Detalla que, aparte del catalán, castellano e inglés, hay muchos más idiomas presentes en la ciudad española en la que reside.

La contraparte de Madrid es la siguiente: "He estado aquí ya 24 horas y solo he escuchado castellano e inglés". Aporta que tan solo está realizando cosas turísticas por la ciudad y que, aún así, la gente sorprendentemente solo se comunica en la lengua oficial de España. A partir de todo esto, dicta sentencia sobre ambas ubicaciones y realiza la siguiente afirmación:

"Barcelona es más internacional que Madrid"

"Alomejor me equivoco, pero me parece que Barcelona es un un poco más internacional en la comunidad que tienen ahí", declara. A partir de ahí, lanza un mensaje para todos sus seguidores diciéndoles lo siguiente: "No sé cómo lo veis vosotros, concretamente las personas que tenéis más experiencia que yo", arroja. En este instante, Anna anuncia que seva a ir a visitar Toledo y el testimonio llega a su fin.

Los comentarios han sido un mar de opiniones de todo tipo. Están quienes secundan totalmente esta experiencia, como por ejemplo el siguiente mensaje: "Barcelona atrae a más extranjeros y Madrid a la gente de otras comunidades españolas, en general. Pero si estás más, enseguida escucharás más lenguas". Por supuesto, aquellos que no están de acuerdo comentan lo siguiente: "Para nada, en Madrid ya nadie habla español, vas por el centro y todo el mundo habla en inglés". Por último, aquellos que hacen comentarios más irónicos lo hacen de la siguiente manera: "Curioso, yo cuando voy a Londres SOLO escucho inglés".