Acceso

Cataluña

Transporte

Interrumpida la R3 de Rodalies entre la Garriga y Figaró, en Barcelona, por robo de cable

El suceso ha ocurrido alrededor de las 7:44 horas de la mañana

Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.
Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.Europa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

La R3 de Rodalies entre la Garriga y Figaró (Barcelona) ha quedado interrumpida por una incidencia en la señalización provocada por robo de cable este miércoles sobre las 7:44 horas.

Según ha informado Adif en un mensaje en 'X', se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Han añadido que se está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas