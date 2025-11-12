Interrumpida la R3 de Rodalies entre la Garriga y Figaró, en Barcelona, por robo de cable

La R3 de Rodalies entre la Garriga y Figaró (Barcelona) ha quedado interrumpida por una incidencia en la señalización provocada por robo de cable este miércoles sobre las 7:44 horas.

Según ha informado Adif en un mensaje en 'X', se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Han añadido que se está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".