Jason Donovan protagoniza «The Rocky Horror Show»

El Teatre Coliseum de Barcelona acoge desde ayer y hasta el domingo de la semana que viene, 2 de noviembre, el espectáculo «The Rocky Horror Show», el conocido musical de Richard O’Brien que estará protagonizado por Jason Donovan, una de las más reconocidas voces de la factoría Stock, Aitken & Waterman, además de compartir un inolvidable dúo con Kylie Minogue que pasó a la historia de la música pop anglosajona de los 90 titulado «Especially for You». Estamos hablando de uno de los grandes musicales de todos los tiempos, una obra que se ríe del género de terror y que ha sido interpretada y reversionada a lo largo de las décadas, especialmente celebrada por la versión cinematográfica que tuvo como protagonistas a Susan Sarandon y Tim Curry, entre otros.

En rueda de prensa ayer, la directora de Operaciones de Balañá en Viu, Anna Martínez, aseguró que el objetivo era poder «replicar la experiencia de Londres en Barcelona» y defendió que sigue siendo un show muy divertido y transgresor en la actualidad, lo que demuestra que el tiempo no ha pasado para «The Rocky Horror Picture Show».

El musical se estrenó en Londres en 1973 y Jason Donovan asumió por primera vez el papel del extravagante Frank-n-Furter en 1998 y ahora, más de 27 años después, se vuelve a subir al escenario para revivir a este personaje.

«Es un espectáculo que tiene una larga trayectoria. Puedo ser un estrella del rock cada noche, combina dos facetas, la de cantante de rock y la de actor, que son mis dos pasiones», aseguró Donovan durante su encuentro con la Prensa, Igualmente afirmó que tiene muchas ganas de actuar en Barcelona y, entre los temas del musical, señaló que es importante la «tragedia» que sufre su personaje, así como la vulnerabilidad.

Además, Jason Donovan manifestó el deseo que tenía de volver a participar en el musical cuando vio que se acercaba el 50 aniversario: «Hice este personaje en el 98, en ese espectáculo conocí a mi mujer y seguimos juntos y tenemos tres hijos. Cuando vi que se acercaba el 50 aniversario levanté la mano para volverlo a hacer».

Por su parte, Haley Flaherty, que da vida a Janet en el musical, apuntó que cada vez la audiencia es más joven y que «temáticas como explorar la identidad propia parecen más relevantes ahora que nunca» y dijo que le gusta ver a la gente disfrazada de los diferentes personajes a la salida del espectáculo.

James Bisp, que interpreta al personaje de Brad, defiende que el público es un elemento muy importante para este musical y que «lo que hace que vuelva una noche y otra es que cada noche es un espectáculo diferente».

Vayamos a la trama de esta producción. «The Rocky Horror Show» explica la historia de dos universitarios, Brad y su prometida Janet, cuando su coche se avería fuera de una mansión «desgarradora», mientras se dirigen a visitar a su antiguo profesor universitario, y conocen al carismático Dr. Frank-n-Furter.

Con un elenco original procedente del West End de Londres, integrado por 15 actores acompañados por la música en directo de The Rocky Horror band, el espectáculo combina ciencia ficción, terror, comedia y música, mientras fomenta la participación del público, invitándolos a vestirse con sus disfraces. Toda una experiencia interactiva.

Dirigida por Christopher Luscombe, la producción cuenta con una banda sonora que incluye canciones que ya son «clásicos de la cultura pop» como «Sweet Transvestite», «Damn it Janet» o «Time Warp», y más de 35 millones de espectadores de todo el mundo han visto este espectáculo que se ha representado en más de 30 países y traducido a 20 idiomas.