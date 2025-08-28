Un joven asesinado a puñaladas en el conflictivo edificio okupado B9 de Badalona

Un joven de poco más de 20 años fue apuñalado mortalmente durante una pelea en el interior del edificio okupado B9, situado en el barrio del Remei de Badalona. Los Mossos d’Esquadra intentaron reanimarlo sin éxito. El presunto agresor fue detenido en el lugar de los hechos.

El inmueble, que funcionó como centro educativo hasta su abandono, alberga actualmente a unas 200 personas, muchas con antecedentes penales. El edificio se ha convertido en un foco de criminalidad y tensión vecinal, con denuncias constantes por tráfico de drogas, violencia y okupación ilegal.

Desde hace más de un año y medio, el Ayuntamiento de Badalona ha intentado sin éxito desalojar el edificio, enfrentándose a obstáculos judiciales y estructuras organizadas que operan en su interior. El alcalde Xavier Garcia Albiol calificó el asesinato como “una tragedia anunciada”, y reiteró su petición de intervención urgente por parte de la Generalitat.

El crimen ocurrió poco después de las 7:20 h, generando una oleada de reacciones en medios y redes sociales. En rueda de prensa, Albiol declaró: “He estado advirtiéndolo desde hace tiempo. Ayer sucedió lo que muchos prevenían: un asesinato en el interior de este edificio”.

La investigación sigue en curso.