Los jóvenes de Barcelona empiezan a beber alcohol, de media, a los 13 años

El Síndic de Greuges de Barcelona ha emitido un informe denunciando la presencia de publicidad de bebidas alcohólicas en espacios públicos vinculados al Ayuntamiento como autobuses, marquesinas o fachadas. Este hecho, asegura el ente, contradice los objetivos de salud pública y las estrategias municipales para retrasar el inicio del consumo en los jóvenes.

En el informe, la Sindicatura recomienda al consistorio prohibir todo tipo de publicidad y patrocinio de alcohol en lugares municipales, incluidos los del transporte público. Pide, en este sentido, aplicar medidas de "prevención ambiental" similares a las que se realizaron en las campañas antitabaco, centrándose en restringir la visibilidad y la promoción.

Alerta por el consumo de alcohol entre jóvenes

El mismo informe del Síndic alerta que el consumo de alcohol entre adolescentes es una preocupación de salud pública en la capital catalana. Basado en la encuesta FRESC 2021, la Sindicatura señala que la edad media de inicio del consumo de alcohol en Barcelona es de 13 años y medio.

Concretamente, entre los estudiantes de 2º de ESO (13 y 14 años), uno de cada diez ha bebido en el último mes, cifra que aumenta al casi 30% (29%) en 4º ESO (15 y 16 años). En Bachillerato o Ciclos Formativos (17 y 18 años), el porcentaje sube hasta el 47,7%, y un 52,2% de los mayores de 17 años reconoce haberse emborrachado en los últimos seis meses.