Júlia Calvet, diputada de Vox en el Parlamento de Cataluña, sobre el catalán: "Muestran la cara enfadada de la lengua"

Las declaraciones de los políticos sobre los usos del catalán albergan una gran importancia y un verdadero interés, ya que reflejan su posicionamiento con respecto a la pluralidad cultural de España. Tanto su defensa como su rechazo puede convertirse en un amplio debate que transcienda lo lingüístico y que sea capaz de influir en la opinión pública. Una de las políticas que se 'ha mojado' sobre este tema ha sido Júlia Calvet.

Ha concedido una entrevista para 'Right Caster', un podcast que ofrece una perspectiva fresca y diversa sobre política, deporte y economía. Su principal intención es nutrir a la audiencia con debates apasionantes, análisis profundos y nuevas ideas que desafiarán tu forma de pensar. Además, todo tema que se aborde estará acompañado de una conversación con un invitado especial, como es el caso de Calvet.

"El problema del catalán es que nos lo intentan imponer"

Durante el fragmento de la conversación con la diputada de Vox en el Parlamento de Cataluña, ha compartido su visión sobre la actualidad, sus experiencias y los retos que ha enfrentado en su camino. No obstante, uno de los 'clips' que ha compartido por redes sociales @rightcaster se centra en el catalán y los usos que se le dan, así de cómo lo perciben los españoles en la sociedad.

Nada más comenzar, ya se muestra tajante sobre este lenguaje. "El problema del catalán es que nos lo intentan imponer", declara a la vez que asegura que, ahora, todo el mundo "se escandaliza porque los jóvenes ya no lo usan". Este rechazo se debe, según Calvet, a que "no lo usan porque lo estás imponiendo". algo que muestra "la cara enfadada de una lengua preciosa". Apunta a que "es una pena porque se lo están cargando los mismos que están usando el catalán".

"Ese catalán impositivo nos lo han impuesto los políticos"

Su discurso siempre ha sido el de "decir que la gente hable español y catalán", lo cual supone que los ciudadanos se entiendan sin ningún tipo de problema y que sea visto como algo natural en la sociedad. "Lo hablamos con naturalidad. Me cambias al español, me cambias al catalán, y vamos tirando", dice. El foco no debe estar en los habitantes de Cataluña, sino en los políticos, algo en lo que insiste Calvet.

"Ese catalán impositivo nos lo han impuesto los políticos. Nos lo han impuesto desde arriba, no desde abajo", argumenta. "Ahora parece ser que si no hablas catalán eres un mal catalán", algo con lo que no está para nada de acuerdo esta política, quien considera que "ser catalán es una forma muy bonita de ser español"; una vez hecha esta declaración, el vídeo llega a su fin.

Varios comentarios han defendido las declaraciones de Calvet

En el apartado de los comentarios, aparte de haber muchos comentarios que no están de acuerdo con su opinión como por ejemplo: "¡El catalán no se impone! El catalán es la lengua de Cataluña. ¿Tú quién eres?" o "Esto es la estrategia que ahora se les ha ocurrido a los ñordos para cargarse el catalán, decir que es impuesto"; están aquellos que han secundado totalmente estas declaraciones. Ejemplo de ello han sido los siguientes: