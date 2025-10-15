Acceso

Cataluña

Historia

Junqueras anuncia una PNL en el Congreso para un "acto de desagravio político" a Companys

Ha señalado que Companys fue asesinado por el fascismo "justamente porque era presidente de Cataluña"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la ofrenda a la tumba del expresidente Lluís Companys, en el 85 aniversario de su fusilamiento ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS 15/10/2025
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la ofrenda a la tumba del expresidente Lluís Companys, en el 85 aniversario de su fusilamientoALBERTO PAREDES - EUROPA PRESSEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este miércoles, en la ofrenda a la tumba de Companys en el Cementerio de Montjuïc por el 85 aniversario de su fusilamiento, que su partido presentará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno un "acto de desagravio político" a la figura del expresidente catalán.

Ha sostenido que el Estado tiene una responsabilidad enorme frente a estos hechos "no tan solo por los actos de represión y guerra contra la sociedad catalana y Catalunya, sino que también tiene responsabilidad en términos internacionales", por el apoyo de España a las tropas nazis e italianas durante la Segunda Guerra Mundial.

Ha señalado que Companys fue asesinado por el fascismo "justamente porque era presidente de Catalunya", y cree que el Estado español, por ser heredero de los responsables de este asesinato, en sus palabras, es el que debe hacer este acto de reconocimiento a su figura por su condición de presidente de Catalunya.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas