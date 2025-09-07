Junqueras se lo pone difícil al PSC: "No habrá presupuestos si no se resuelve el modelo de financiación"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido este domingo en advertir al Govern de que no habrá Presupuestos "si no se resuelve el modelo de financiación".

En una entrevista de 'ElNacional.cat', ha considerado irrelevante lo que la Generalitat diga sobre la fecha en que la Agencia Tributària de Catalunya (ATC) empiece a desarrollar diversas funciones, y lo que importa es "si la Generalitat tiene la habilitación legal para poder recaudar los impuestos".

Para tener esta habilitación, "la prioridad" es modificar el marco legislativo, por lo que ha recordado que este lunes ERC presentará una proposición de ley para modificar este marco.

Financiación "singular del todo"

Para apoyar esta reforma, cree que haría falta el apoyo de todas las fuerzas que permitieron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que la convertiría en una financiación "singular del todo".

"No tenemos que tener ningún inconveniente en que también les vaya bien a los gallegos o a la gente del País Valencià", ha dicho, pero ha defendido buscar el mejor modelo de financiación para Catalunya.

Reunión Illa-Puigdemont

Sobre la reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado que lo importante "no es si hay una reunión o hay dos o 23, lo que es relevante es el resultado de las reuniones".

"Lo que es relevante es cómo afrontamos la cuestión de la vivienda o cómo resolvemos el tema del transporte público y, en particular, los trenes de Rodalies", ha añadido.

Sobre la amnistía, ha asegurado que seguirá luchando y que "tarde o temprano" se presentará a unas elecciones si sus compañeros le dan la confianza.

MODELO PRODUCTIVO

El líder de ERC se ha referido al modelo productivo que quiere para Catalunya, asegurando que "la prioridad en Catalunya no es ser 10 millones" sino garantizar infraestructuras y servicios públicos adecuados para los habitantes.

"Catalunya tiene una economía que crece, pero una economía que crece básicamente porque incorpora a más trabajadores al mercado laboral, no tanto porque crezca la productividad", ha señalado, y ha añadido que para que esto cambie el modelo productivo debe ser más industrial y de más productividad.

También se ha referido al turismo, del que ha dicho que hay que convertirlo en "riqueza para el país" y ha propuesto que una manera de hacerlo es a través de la tasa turística.

Infraestructuras

Ha dicho que el Aeropuerto de Barcelona es una herramienta fundamental para Catalunya pero "desperdiciada en muchos aspectos y en muchos sentidos" porque buena parte de los recursos que genera no se quedan en Catalunya.

Sobre Rodalies, ha criticado que la situación es "inadmisible" y que el Estado no ha invertido suficientemente, por lo que reclama una gobernanza catalana.

También ha defendido "el derecho de todo el mundo a tener una vivienda digna" y proteger al mismo tiempo el derecho de propiedad y luchar contra las ocupaciones de carácter delincuencial.

La propuesta de Rufián

En cuanto a la iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de crear una alianza de fuerzas de izquierda, no le incomodó: "Es lo que hacemos en las elecciones europeas".

Sin embargo, "es una propuesta que no tendría mucho sentido práctico cuando hay 50 circunscripciones diferentes".