El 'Kun' Agüero no duda sobre cómo fue su experiencia viviendo en Barcelona: "Estuve tres meses y parecieron diez años"

Durante unas declaraciones en la zona mixta de la Kings League, las cuales fueron protagonizadas por el exfutbolista argentino y propietario del equipo Kunisports, Sergio 'Kun' Agüero, el medio Mundo Deportivo tuvo la oportunidad de realizarle algunas preguntas, grabar sus respuestas y publicarlas en sus redes sociales. Seguramente, el que todavía sigue siendo el máximo goleador del Manchester City contestó a todas las cuestiones de los periodistas acreditados aunque, durante esta publicación, no se escucha ninguna de ellas; tan solo se le ve a él directamente hablando.

No obstante, y debido al tema del que estaba hablando, lo más probable es que se le lanzara la siguiente pregunta: "¿Cómo valoras tu estancia en Barcelona?". La etapa de Agüero en FC Barcelona fue muy corta. Vistió la camiseta tan solo en cinco ocasiones: cuatro en la competición liguera (anotó un gol) y otra en la Champions League. Eso sí, este breve paso no ha hecho que no pueda tener una opinión totalmente consagrada sobre cómo es la capital de Cataluña.

Kun Agüero, en la fiesta del Krü Padel, equipo del que es propietario La Razón

"Estuve tres meses en Barcelona y te juro que parece que estuve como 10 años"

Nada más iniciar su respuesta, el que también deleitó a la afición colchonera con sus goles aportó lo siguiente: "Estuve tres meses en Barcelona y te juro que parece que estuve como 10 años". Puede parecer que esto es algo negativo, pero esta idea no puede estar más lejos de la realidad. Según sus propias palabras, la gente le dio mucho cariño y esto fue algo "muy diferente a los otros clubes en los que estuve. Por eso tengo un cariño especial al Barcelona (equipo)", detalla.

En las dos últimas décadas, el mundo del fútbol se ha debatido en elegir al que pueda llegar a ser el mejor jugador de la historia. Los dos jugadores que siempre han entrado en escena son dos figuras que nadie podrá olvidar jamás: Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Todos los argentinos sienten devoción por el talento de Messi, y algo similar ocurre con el 'Kun', quien desde el principio ya estaba enamorado del Barça debido a la historia que marcó el que es su gran amigo.

"Me gustaba el Barça porque jugaba Leo, mi amigo"

"Ya me gustaba el Barcelona porque obviamente jugaba Leo, mi amigo, y siempre quería que ganase su equipo salvo contra nosotros", expresó entre risas. Continuando con su estancia en Barcelona, expone lo siguiente: "Cuando vine, la verdad es que la ciudad y todo me sorprendió mucho, la gente... los jóvenes y los grandes...", dejó caer mientras daba a entender que nadie le faltó al respeto en ningún momento.

Una de las cosas que le pareció de lo más curiosa fue que había "fanáticas del FC Barcelona de 80/90 años. Eso me sorprende mucho porque la gente grande está un poco alejada del fútbol", razona. Por ello, que en Barcelona sea tan diferente es algo que le llamó la atención. "Me sorprendió mucho el fanatismo que tienen con el club y eso, la verdad, es que es muy bueno para la ciudad", declara mientras que el vídeo llega a su fin.

¿Por qué se retiró el 'Kun Agüero?

A sus 33 años, Sergio Agüero se vio obligado a colgar las botas debido a una arritmia cardíacaque se le manifestó en medio de un partido con el Barça. Antes de que finalizara la primera parte de un partido de Liga que se disputaba frente al Alavés, el delantero empezó a sentir unas molestias torácicas y tuvo que ser sustituido de los terrenos de juego. Posteriormente, los médicos le diagnosticaron que estos problemas físicos fueron causados por un latido irregular del corazón.