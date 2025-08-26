Leticia Dolera, actriz catalana, sobre Madrid: "El rollo de tanta derecha me da pereza"

En 2022, Leticia Dolera ofreció una entrevista para TV3 en la que sus declaraciones fueron protagonistas en redes sociales por aquel entonces. La actriz, guionista, directora de cine y escritora española, originaria concretamente de Barcelona, fue preguntada por su opinión sobre la capital española, lugar en el que reside y del que su respuesta dio de qué hablar en la plataforma X.

El presentador le lanzó la siguiente pregunta: "¿Vives en Madrid?", a lo que respondió con un claro "sí". Posteriormente, el entrevistador trata de averiguar cuáles son las razones de esto, a lo que Leticia asegura que "la pregunta es interesante, en realidad". Lo normal es que elegir la ciudad en la que alojarse esté muy bien programado, pero la realidad es que esta actriz desconoce el por qué de su elección.

"No sé por qué vivo en Madrid"

"No sé por qué vivo en Madrid", a lo que el contestador contesta con un "muy bien, Leticia Dolera". Cuando se tiene dudas sobre algo en concreto, como puede ser el lugar en el que se tiene una casa, algo muy habitual es hacer las maletas y optar por un destino diferente en el que alojarse, y parece que a esta actriz le ocurre algo similar. "De hecho, creo que quiero mudarme a Barcelona", asegura.

Una de las curiosidades que presenta Leticia es que está "en un grupo de chat que se llama Catalanes de Madrid". El presentador interviene preguntándola si "¿hay algún famoso?", cuya respuesta es que "hay muchos famosos". Lejos de estos temas, la explicación que ha encontrado por la que dejaría atrás Madrid fue la siguiente: "Hombre, a mí el rollo de tanta derecha y ultraderecha de Madrid me da pereza".

"No es un discurso anti-Madrid, si acaso es un discurso anti-fascista"

No obstante, lo que el presentador asegura que se tiene pese a esta corriente política es liberta. Según las palabras de la actriz barcelonesa, "la libertad es una farsa, tú ya lo sabes. La libertad es la forma de oprimir al pobre. La ley libera, la libertad oprime". Estas últimas declaraciones dejan flipando al entrevistador y, con esto, el 'clip' de la entrevista llega a su fin.

Tras esta entrevista,Leticia Dolera tuvo que aclarar en redes que "decir que la ultraderecha que gobierna en Madrid me da pereza, no es un discurso anti-Madrid, si acaso es un discurso anti-fascista". Además, apuntó a que "no hablé de 'libertad madrileña' sino de la falacia de la libertad neoliberal. Pero supongo que han visto el video editado".