Gastronomía
La lista de los 64 restaurantes con estrella Michelin en Cataluña: ubicación y número de estrellas
Ayer se celebró la gala de Michelin 2026 en Málaga
Anoche se celebró en Málaga la gala de la Guía Michelin 2026, en la que la gastronomía catalana obtuvo varios reconocimientos protagonizando así una noche de éxito. Concretamente, cuatro restaurantes catalanes pasaron de tener una a dos estrellas, mientras que otros dos locales consiguieron su primera estrella.
De esta forma, Cataluña pasa a tener un total de 81 estrellas Michelin, repartidas en los siguientes restaurantes.
Tres estrellas Michelin
- ABaC, en Barcelona
- Cocina Hermanos Torres, en Barcelona
- Disfrutar, en Barcelona
- El Celler de Can Roca, en Girona
Dos estrellas Michelin
- Aleia, Barcelona - Novedad
- Enigma, Barcelona - Novedad
- Mont Bar, Barcelona - Novedad
- Cinc Sentits, Barcelona
- Enoteca Paco Pérez, Barcelona
- Bo.TiC, en Corçà, Girona
- Les Cols, en Olot, Girona
- La Boscana, en Bellvís, Lleida - Novedad
- Miramar, Llançà, en Girona
Una estrella Michelin
- Alkimia, Barcelona
- Angle, Barcelona
- Atempo, Barcelona
- Caelis, Barcelona
- COME by Paco Méndez, Barcelona
- Dos Palillos, Barcelona
- Fishølogy, Barcelona
- Hisop, Barcelona
- Hofmann, Barcelona
- Kamikaze, Barcelona
- Koy Shunka, Barcelona
- MAE Barcelona, Barcelona
- Moments, Barcelona
- Prodigi, Barcelona
- Quirat, Barcelona
- SCAPAR, Barcelona
- Slow & Low, Barcelona
- Suto, Barcelona
- Teatro Kitchen & Bar, Barcelona
- Via Veneto, Barcelona
- Tresmacarrons, Barcelona
- Can Jubany, Barcelona
- Sala, Barcelona
- Lluerna, Barcelona
- L’Ó, Barcelona
- Casa Nova, Barcelona
- Els Casals, Barcelona
- Divinum, Girona
- Massana, Girona
- La Fonda Xesc, Girona
- Ca l’Enric, Girona
- Els Tinars, Girona
- Castell Peralada, Girona
- Voramar, Girona
- Emporium, Girona
- Esperit Roca, Girona
- Citrus del Tancat, Tarragona
- Can Bosch, Tarragona
- Rincón de Diego, Tarragona
- Quatre Molins, Tarragona
- L’Antic Molí, Tarragona
- Les Moles, Tarragona
- Malena, Lleida
- Fogony, Lleida
- L’Aliança d’Anglès, en Girona
- Les Magnòlies, en Girona
