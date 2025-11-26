La lista de los 64 restaurantes con estrella Michelin en Cataluña: ubicación y número de estrellas

Anoche se celebró en Málaga la gala de la Guía Michelin 2026, en la que la gastronomía catalana obtuvo varios reconocimientos protagonizando así una noche de éxito. Concretamente, cuatro restaurantes catalanes pasaron de tener una a dos estrellas, mientras que otros dos locales consiguieron su primera estrella.

De esta forma, Cataluña pasa a tener un total de 81 estrellas Michelin, repartidas en los siguientes restaurantes.

Tres estrellas Michelin

ABaC, en Barcelona

Cocina Hermanos Torres, en Barcelona

Disfrutar, en Barcelona

El Celler de Can Roca, en Girona

Dos estrellas Michelin

Aleia, Barcelona - Novedad

Enigma, Barcelona - Novedad

Mont Bar, Barcelona - Novedad

Cinc Sentits, Barcelona

Enoteca Paco Pérez, Barcelona

Bo.TiC, en Corçà, Girona

Les Cols, en Olot, Girona

La Boscana, en Bellvís, Lleida - Novedad

Miramar, Llançà, en Girona

Una estrella Michelin