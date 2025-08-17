Tàrrega se harta del reto viral de defecar en piscinas y contrata a una empresa de vigilancia privada

La piscina pública de Tàrrega ha cerrado tres veces en una semana tras la aparición de heces humanas en el agua, vinculadas a un reto viral en redes sociales que promueve defecar en instalaciones acuáticas. Ante esta crisis, el ayuntamiento ha contratado a una empresa de vigilancia privada para supervisar el recinto hasta final de temporada. Dos guardias uniformados controlan el acceso y la zona de baño, coordinados con policía local y personal municipal, mientras todos los usuarios son sometidos a registro de mochilas y bolsas para prevenir nuevos incidentes.

Riesgo sanitario y egoísmo social

La alcaldesa Alba Pijuan Vallverdú calificó estos actos como "profundamente egoístas", ya que las heces pueden llegar a transmitir infecciones graves y privan a la ciudadanía de un espacio esencial durante la ola de calor. Este fenómeno, recurrente en España (Murcia, Andalucía, Madrid) y Cataluña (Alcarràs, Artés, Corbins), convierte a las piscinas en un foco de riesgo sanitario.

Los responsables se enfrentan a cargos de delitos contra la salud pública con posibles penas de prisión. El consistorio solicita colaboración ciudadana para reportar conductas sospechosas, subrayando que la vigilancia reforzada busca garantizar seguridad sin sacrificar el disfrute comunitario.