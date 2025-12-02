El macroperativo policial contra la banda latina de Los Trinitarios se salda con 15 detenidos

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 15 personas en Barcelona y Tarragona tras llevar a cabo un operativo conjunto desde primera hora de este martes contra una presunta red de tráfico de drogas, la banda latina Los Trinitarios.

En el dispositivo se han realizado 20 entradas y registros en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles (Barcelona) y Salou (Tarragona) y se han intervenido armas de fuego, armas blancas, drogas, dinero en efectivo, material informático y telefonía móvil, informan los Mossos en un comunicado.

La organización criminal está presuntamente implicada en varios robos con violencia e intimidación y relacionada con el tráfico de drogas en distintos puntos de la demarcación de Barcelona y Tarragona.

El dispositivo ha contado con la presencia de más de 300 efectivos entre ambos cuerpos policiales y ha sido conducido por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos y apoyado por el Grupo Especial de Intervención (GEI), la Brigada Móvil (Brimo), el Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la unidad científica y la unidad de seguridad ciudadana, entre otros.

La investigación está bajo secreto de las actuaciones.