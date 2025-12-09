Más de 167.000 personas pasaron por el Salón del Manga

El Salón Manga Barcelona ha clausurado este lunes su edición número 31 tras congregar a 167.000 asistentes en el recinto de Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat. Los organizadores han calificado el evento de "éxito" y han destacado el nuevo diseño y distribución del espacio, renovado para esta ocasión. La inauguración, el pasado viernes, contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien reivindicó el manga y el cómic como un "instrumento educativo fundamental". Urtasun subrayó el papel de estos géneros como puerta de entrada a la lectura para muchos jóvenes.

Entre los platos fuertes de la programación, el salón destacó el concierto exclusivo de Seatbelts, la banda responsable de la banda sonora de 'Cowboy Bebop', que ofreció su primera actuación fuera de Japón. También brilló sobre el escenario la artista Aina The End.

El evento reunió a destacadas figuras de la industria japonesa, como Takashi Matsuyama (asistente histórico de Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball'), los mangakas Tsutomu Takahashi, Satoru Nii y Gou Tanabe, y la diseñadora de personajes Akemi Takada.

La oferta audiovisual también tuvo un papel protagonista, con preestrenos de 3Cat. Los asistentes pudieron volver a ver a los clásicos personajes de 'Dr. Slump' y, en catalán, las nuevas aventuras de Ash de 'Pokémon', días antes de su estreno en el Súper 3.