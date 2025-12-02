Los comunes condicionan su apoyo a los presupuestos a congelar las tarifas del transporte público

El Govern de la Generalitat encara unas cuentas decisivas con dos socios indispensables y cada vez más exigentes: ERC y los Comuns. Aunque las negociaciones formales siguen sin arrancar, tras meses de contactos discretos, ya han quedado claras las prioridades de cada grupo. Los republicanos insisten en avances en materia de financiación y en blindar recursos para servicios públicos, mientras que los Comuns llevan semanas situando la vivienda —especialmente el freno a la especulación y el refuerzo del parque público— como condición central. Ahora, sin embargo, esa agenda suma un nuevo punto que amenaza con complicar aún más la negociación de los presupuestos de 2026: la congelación de las tarifas del transporte público.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, elevó este martes el tono y lanzó una advertencia directa al Govern: “Si el Govern sube las tarifas del transporte público, que ni nos llame para negociar los Presupuestos”. En una rueda de prensa en la Cámara catalana, recordó que la bonificación actual —que caduca el 1 de enero— supone un descuento del 50% financiado con un 30% por parte del Gobierno central y un 20% por parte de la Generalitat. Albiach defendió que en plena escalada del coste de la vida es “impensable” permitir una subida: “Unos y otros son socialistas, que se pongan de acuerdo porque a la ciudadanía le da igual si lo paga el Estado o si lo paga el Govern, pero la conclusión es que las tarifas del transporte no pueden subir, se deben mantener”.

ERC también ha movido ficha en el mismo sentido, aunque con un tono más institucional. El portavoz republicano advirtió este lunes que la renovación de la bonificación del 50% “no está garantizada” para el año que viene y anunció una interpelación al Govern en el pleno del Parlament. “Los trabajadores y las clases medias, la ciudadanía de este país, necesitan que su Govern esté a su lado y les ayude. No hay mejor política progresista que bonificar el transporte público, nada mejor que no penalizar a los trabajadores para ir al trabajo o para ir a casa”, defendió, instando al Ejecutivo a mantener la ayuda.

Desde el Govern, la portavoz Sílvia Paneque admitió que todavía no hay un acuerdo cerrado, ni interno ni con los partidos que deben apoyar las cuentas. “Respecto a las bonificaciones del transporte público, es una decisión compartida con el Ministerio y, por lo tanto, es un diálogo que hay que mantener con el Ministerio. Seguro que mantendremos la bonificación del 50% de la T-JOVE. A partir de aquí, los próximos días y semanas tenemos que tenerlo a punto antes del 30 de diciembre”, señaló.

Paneque insistió en que el Ejecutivo catalán no ha tenido “esta conversación con los Comuns ni con ERC” y subrayó que todo depende de la cofinanciación entre Estado y Generalitat: “Hay que ver qué porcentajes cubren ellos y qué porcentajes cubre la Generalitat. Lo único seguro es que el 50% de la T-JOVE la paga el Ministerio”. Además, recordó la necesidad de actualizar tarifas con el IPC y defendió que las administraciones necesitan ingresos “para invertir y mejorar el transporte público”.

La portavoz cifró en torno a “un tercio” el porcentaje del coste del sistema que se financia con las tarifas y defendió que deberán mantenerse descuentos para colectivos específicos, como jóvenes o personas vulnerables que buscan trabajo: “Pensamos que se debe mantener. Tenemos que ver en este modelo de cofinanciación Ministerio-Generalitat cómo se mantiene. Quedan pocos días para cerrar el marco de bonificaciones del transporte público”.