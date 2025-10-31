Más de la mitad de la mitad de los ayuntamientos socialistas en Cataluña no tienen izada la bandera española

Un estudio reciente elaborado por la entidad Impulso Ciudadano revela que aproximadamente el 80 % de los municipios de Cataluña no exhiben la bandera de España en la fachada de sus edificios consistoriales. Según el informe, sólo 160 de los 947 ayuntamientos catalanes —alrededor del 17 %— cumplen con la normativa que obliga a izar la enseña estatal junto a la autonómica.

Los datos concretos muestran que en 763 consistorios no ondea la bandera española, lo que equivale a un 80,5 % del total. Asimismo, el informe indica que el cumplimiento de la ley de banderas ha experimentado una ligera mejoría respecto a años anteriores, aunque muy modesta: en 2021 sólo el 13 % de los consistorios cumplía plenamente con la normativa.

El análisis por partido político también arroja diferencias notables: en los municipios gobernados por los partidos independentistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Junts per Catalunya (Junts), el grado de incumplimiento supera el 90 %. En cambio, en los consistorios bajo el mando del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) se observa un cumplimiento mayor, aunque aún lejos del pleno: de los 114 municipios del PSC en solitario, 66 cumplen la ley, lo que representa un 58 %.

La entidad que publica el informe considera que esta situación representa “un incumplimiento sistemático de la normativa sobre símbolos constitucionales y estatutarios” y advierte de que, en su opinión, la falta de exhibición de la enseña estatal “socava la neutralidad institucional.

El dato ha generado reacción en ámbitos constitucionalistas que reclaman la actuación de la administración central y de la Delegación del Gobierno para requerir a los consistorios el cumplimiento efectivo de la norma. En paralelo, algunos ayuntamientos han recibido requerimientos judiciales para colocar la bandera de España.

En resumen, la norma sigue estando lejos de generalizarse en Cataluña: el 83-84 % de los ayuntamientos no exhibe la bandera española, un indicador que los autores del informe consideran una «anomalía democrática» y que sitúa el debate sobre los símbolos institucionales en el centro de la agenda política local.