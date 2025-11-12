Más de la mitad de los profesores en Cataluña están insatisfechos con su salario

“Tenemos una escuela con una complejidad burocrática del siglo XXI, pero con salarios del siglo XX”. Es el alegato que han mandado este martes los sindicatos educativos. Más de la mitad del profesorado de Cataluña (58,15%) considera inadecuado su remuneración y un 67% entiende la insuficiencia salarial o la inestabilidad como uno de los principales motivos para dejar la profesión. Así lo explica la segunda parte del estudio publicado por el sindicato USTEC-Stes (IAC) con más de 10.000 profesionales encuestados.

En el informe, se profundiza en los principales factores que influyen negativamente en los docentes: la excesiva burocracia, la carga de trabajo, las horas lectivas, las ratios, los salarios, la formación, los nuevos mecanismos de selección de personal derivados del decreto de perfil y direcciones, la autonomía pedagógica, los cambios curriculares, el modelo de la jornada, así como el calendario y la imagen pública del profesorado en la sociedad catalana.

“La docencia está al límite en Cataluña. No se puede sostener un sistema educativo publico de calidad con profesionales agotados y mal pagados. Si queremos una escuela pública fuerte, se deben dignificar las condiciones laborales del profesorado”, ha asegurado la portavoz del sindicato, Yolanda Segura. “En Baleares, han hecho un complemento insular para compensar los precios desorbitados de la vivienda”, añadió sobre una cuestión a actualizar “por el coste de vida actual”.

Para ello, USTEC reclama un incremento del 25% como primera medida para revertir la pérdida de poder adquisitivo y hacer frente a una crisis de la vivienda “sin precedentes” en la autonomía. Según el informe sindical, los sueldos de los profesores catalanes son hasta un 20% inferiores a los de la Comunidad de Madrid y se sitúan por debajo de la media europea.

