Un menor de 16 años muere por una puñalada en Barcelona tras una pelea multitudinaria

Un menor de 16 años falleció anoche por una puñalada tras una pelea en el barrio de Sants-Montjuïc, en Barcelona. El caso ya está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra.

En un comunicado, la policía catalana ha informado que a las 23:00 horas de ayer recibieron un aviso para dirigirse a la calle Antoni Campmany de Barcelona, donde encontraron dos menores heridos a causa de una presunta agresión.

Según informa La Vanguardia, el menor fallecido de 16 años es de nacionalidad hondureña, y murió tras una pelea multitudinaria. Cuentan que en la pelea habrían participado, al menos, siete personas, y los dos heridos presentaban heridas de arma blanca.

Finalmente, tras ser trasladados a un centro hospitalario, uno de los menores heridos falleció.