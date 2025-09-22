Los minoristas del Sabadell se plantan: "Es maquillaje, la oferta del BBVA sigue siendo mala”

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell (AAMBS) ha rechazado de plano la oferta mejorada del BBVA para hacerse con la entidad catalana y la ha calificado de “totalmente insuficiente”. La organización, que asegura representar a millones de acciones, ha advertido de que no aceptará ningún canje que no supere una prima del 30% por título.

En un encuentro con la prensa, el presidente de la asociación, Jordi Casas, acusó al banco presidido por Carlos Torres de llevar a cabo una estrategia deliberada para “desorientar al mercado” con “mensajes contradictorios, anuncios engañosos y cambios de criterio constantes”. A su juicio, esa actuación roza el “abuso de mercado” y pone en entredicho la confianza de los accionistas.

“Es maquillaje, la oferta del BBVA sigue siendo mala, no nos seducirá. Lo que pretende Torres es mejorar su balance comprando barato en el mercado español”, afirmó Casas, que insistió en que acudir ahora a la opa “no tiene sentido” para ningún minoritario.

La AAMBS ha reclamado además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aclare los criterios que se aplicarían en una eventual segunda opa si la actual no alcanza el 50% de aceptación, con el objetivo de evitar lo que califican como “ceremonia de la confusión”.