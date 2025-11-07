La mitad de casos delictivos en Ciutat Vella (Barcelona) no se resuelven

Los delitos en el distrito barcelonés de Ciutat Vella han disminuido un 13,3% entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, pasando de 44.430 a 38.513. Sin embargo, solo se resuelven menos de la mitad de los casos: un 46,7%, aunque la cifra ha mejorado un 4,1% respecto al período anterior. Así lo ha anunciado este viernes el teniente de alcalde de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona y concejal del distrito, Albert Batlle, tras la Junta Local de Seguridad celebrada en el distrito.

“Los datos son fruto de una estrategia clara, con más presencia policial y un trabajo conjunto entre Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana y Ayuntamiento, que está dando resultados positivos. Pero tenemos que seguir trabajando”, ha expresado Batlle, que ha comparecido junto al comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera.

Según las cifras presentadas, el 88% de los delitos registrados en Ciutat Vella son contra el patrimonio, y el 68,6% de estos corresponden a hurtos. Los robos con violencia o intimidación en la vía pública representan un 10,2% y han caído un 6,5% respecto al año anterior. En total, las fuerzas policiales han detenido a 10.393 personas en el último año.

Lucha contra el narcotráfico y refuerzo policial

Batlle ha subrayado que la lucha contra el negocio de la droga sigue siendo “el tema fundamental” del distrito. Desde enero se han desmantelado 51 puntos de venta y detenido a 72 personas vinculadas a estas operaciones, además de siete arrestos en asociaciones cannábicas que operaban como puntos de distribución.

El Ayuntamiento atribuye la mejora de los indicadores a un aumento de la presencia policial y al refuerzo de la comunicación con los vecinos. La Guardia Urbana ha intensificado las patrullas, uniformadas y de paisano, en 38 puntos durante el día y en 24 durante la noche, mientras que los Mossos d’Esquadra duplicaron efectivos en febrero con el Pla Confiança, destinado a combatir hurtos y robos violentos.

Durante la comparecencia, Batlle también ha avanzado que el Ayuntamiento y la Fiscalía Provincial de Barcelona ultiman un convenio para crear una unidad de la Guardia Urbana adscrita a la Fiscalía, que actuará como “unidad de apoyo policial en funciones de policía judicial”. Será la primera vez que una policía local disponga de una unidad vinculada directamente a un poder judicial, con el objetivo de reforzar la colaboración en la investigación de delitos.

Menos incivismo y mejoras en limpieza

El balance de seguridad se ha completado con los datos sobre incivismo y limpieza. Según Batlle, la campaña piloto iniciada en febrero contra el abandono de basura ha reducido los “hechos incívicos” en un 56% y los incumplimientos en un 66%. Además, las quejas vecinales relacionadas con la limpieza han descendido entre un 8% y un 53% en el primer semestre del año, dependiendo del tipo de incidencia.

“Estamos a las puertas de llevar la nueva ordenanza de convivencia al pleno. Es importante mejorar aspectos de seguridad asociados a la problemática de convivencia”, ha concluido el teniente de alcalde.