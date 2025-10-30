Los Mossos detienen a dos sospechosos acusados de utilizar la tarjeta de crédito de un muerto para irse de compras

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a dos personas, una mujer de 42 años y un hombre de 46, como presuntos autores de una estafa mediante el uso fraudulento de las tarjetas bancarias de un hombre mayor fallecido.

La investigación se inició a mediados de septiembre tras una denuncia que alertaba sobre operaciones no autorizadas con las cuentas del difunto, quien era atendido por una de las detenidas en su domicilio de la localidad leridana de Bellvís.

La mujer arrestada trabajaba como cuidadora del anciano y habría aprovechado su acceso al domicilio para sustraer las tarjetas bancarias después de su fallecimiento. Según las pesquisas de los Mossos, los dos sospechosos utilizaron posteriormente dichas tarjetas para realizar compras y extraer dinero, causando un perjuicio económico que supera los 2.000 euros.

La investigación policial determinó que los dos acusados accedían de forma ilícita a la vivienda del fallecido para disponer de sus tarjetas bancarias y utilizarlas en diversos establecimientos. Este miércoles por la mañana, ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial, enfrentándose a una acusación formal por un presunto delito de estafa y otro de robo con fuerza.