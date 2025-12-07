Los Mossos ponen en marcha el Pla de Nadal para aumentar la presencia policial en ejes comerciales

Los Mossos d'Esquadra de la Generalitat han puesto en marcha el Pla de Nadal, el dispositivo especial para la temporada de Navidad, que durará hasta el 11 de enero, con el objetivo de aumentar la presencia policial en ejes comerciales, prevenir hurtos y robos y evitar estafas virtuales en las compras. Se contará con la participación de la Brigada Móvil (BRIMO) y el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) que estarán presentes en la zonas con más aglomeraciones, informan en un comunicado este domingo.

Tanto agentes uniformados como de paisano patrullarán a pie, especialmente en las franjas horarias de mayor afluencia para garantizar el desarrollo normal de las actividades y eventos específicos de Navidad y, además, se reforzará la seguridad en la movilidad de la red viaria y la red de transporte público.

Los agentes han empezado una campaña preventiva, mediante el contacto directo con los comerciantes y dándoles información sobre consejos de seguridad. También se ha iniciado una campaña a través de redes sociales para prevenir las estafas virtuales, uno de los delitos más habituales durante este periodo y que afecta especialmente a personas mayores y de colectivos vulnerables.

Durante el periodo de Navidad del año pasado se registraron 5.519 delitos de estafas virtuales, con 844 víctimas mayores de 65 años.

Para facilitar la detección de estas situaciones, se han creado varias piezas audiovisuales que representan conversaciones cotidianas entre abuelos y nietos, y que explican cómo los más jóvenes pueden ayudar de manera didáctica a confirmar la veracidad de una oferta, comprobar que un pago es seguro o identificar mensajes o correos fraudulentos. La División de Tránsito ya tiene previstos refuerzos en los controles de alcohol y drogas en las franjas horarias asociadas a comidas, cenas y celebraciones de empresa. Además, se intensifican las inspecciones al transporte de mercancías y viajeros para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad en el transporte profesional. Este año también se incorporan agentes de paisano para detectar conductas de riesgo y actuar con más rapidez ante incidencias, reforzando así la percepción de seguridad entre la ciudadanía.