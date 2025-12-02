Los móviles de hace 6.000 años: hallan caracolas neolíticas en Cataluña usadas para comunicarse en el Neolítico

Arqueólogos de la Universidad de Barcelona (UB) han encontrado trompas procedentes de asentamientos neolíticos y minas de la costa catalana fabricadas con conchas de caracol marino y utilizadas para comunicarse hace 6.000 años.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista 'Antiquity', han revelado que las caracolas utilizadas como trompas eran "muy eficaces para la comunicación a larga distancia" entre comunidades prehistóricas y en lugares con baja visibilidad.

La coautora del estudio e investigadora del ICREA en la UB, Margarita Díaz-Andreu, ha indicado que no descarta el uso de los caracoles marinos como instrumentos musicales además de herramientas de comunicación al constatar que "se les había eliminado el ápice", lo que sustenta esta posibilidad.

Las trompas de caracola, de la especie 'Charonia lampas', se han descubierto en el curso inferior del río Llobregat y en la depresión precostera de las comarcas del Penedès, al sudeste de Barcelona y nordeste de Tarragona.

El estudio indica que se recolectaron 'post mortem', por lo que los investigadores han concluido que no se recogieron para el consumo de moluscos, lo que refuerza que se obtuvieron "únicamente por sus cualidades sonoras".

Para evaluar esta hipótesis, Díaz-Andreu y el doctorando de la UB Miquel López García, han analizado y probado las trompas bajo supervisión de conservadores para estudiar sus propiedades acústicas, tanto como herramientas de comunicación a distancia como de instrumentos musicales.

"Las trompas de caracola son capaces de producir sonidos de alta intensidad y debían de ser muy eficaces para la comunicación a larga distancia", además de "producir melodías mediante la modulación del tono", ha afirmado López García, que apuesta por un posible uso expresivo de las caracolas.

En diversas regiones del mundo, los caracoles marinos se han utilizado hasta día de hoy para producir sonidos, mientras en Cataluña hay trompas datadas de finales del quinto milenio y principios de cuarto antes de Cristo que aún se utilizaban hasta hace unas décadas.

La investigación ha destacado que la región estudiada, densamente poblada, se formó gracias a las actividades neolíticas, lo que explicaría el registro arqueológico de trompas en yacimientos separados por decenas de kilómetros.

Los autores del estudio han concluido que este hallazgo sugiere que "los instrumentos habrían podido tener un papel relevante en la configuración de la dinámica espacial, económica y social de las comunidades neolíticas" al favorecer la comunicación y, quizá, las prácticas musicales.