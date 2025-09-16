Muere el abad emérito de Montserrat Sebastià Bardolet a los 91 años

El abad emérito de Montserrat, Sebastià M.Bardolet i Pujol, ha muerto este martes a los 91 años, informa la Abadia de Montserrat en un comunicado.

Su vinculación con Montserrat comenzó joven, ya que fue 'escolà' de 1943 a 1948, en 1953 entró como novicio en el monasterio y recibió el ministerio sacerdotal en 1960.

Durante su vida monástica, desarrolló diferentes servicios como prefecto de la Escolania de Montserrat, prior de la Abadia entre 1978 y 1989, año en el que fue escogido abad de Montserrat.

En 2000 dejó el ministerio y fue sustituido como abad de Montserrat por Josep Maria Soler.

El funeral por Bardolet será este jueves a las 10.45 horas en la Basílica de Santa Maria de Montserrat, presidido por el abad Manel Gasch.