La muerte de un matrimonio deja a 100 personas sin trabajo en un pequeño municipio de Girona

Una gran cantidad de pueblos catalanes cuentan con una población muy reducida, lo que se conoce como la Cataluña vaciada. En estos municipios, todos los vecinos se conocen, y la pérdida de cualquiera de ellos es una noticia devastadora.

En Port de la Selva, un pequeño pueblo de Girona, un matrimonio vecino ha fallecido recientemente, lo que ha provocado el luto de todo el municipio. La pareja era muy conocida en el pueblo, y más allá del dolor personal por la pérdida de ambos, también ha supuesto una pérdida muy grande a nivel profesional.

Este matrimonio era el dueño del 20% de toda la oferta gastronómica del pueblo. Este hecho ha provocado que su muerte deje a más de 100 personas sin trabajo en plena temporada alta. A pesar de que los restaurantes y los bares, según cuenta Antena 3, han seguido funcionando, los trabjadores no saben si podrán cobrar a fin de mes.

"Se veía venir que tarde o temprano podría cerrarlo todo, pero no pensábamos que se iban a suicidar", explicó un vecino a Antena 3.