Normalidad en el Aeropuerto de Barcelona en la primera jornada de huelga del personal de tierra

La situación en el Aeropuerto de Barcelona ha sido de normalidad este viernes por la mañana, en la primera jornada de huelga del personal de tierra durante este puente de agosto.

Este viernes, el parón lo convocaban los trabajadores de la empresa Azul Handling, filial de Ryanair.

Los vuelos de la compañía han salido sin retrasos destacables y en la Terminal 2 del aeropuerto, desde donde opera Ryanair, no se han registrado colas ni aglomeraciones en los mostradores, que contaban todos ellos con presencia de trabajadores.

La huelga, convocada por franjas, contemplaba un primer parón de 5 a 9, que irá seguido de nuevos parones este viernes de 12 a 15 y de 21 a 0 horas.

A partir del sábado día 16 también empezará la huelga de la compañía Menzies, que presta servicios de tierra a muchas otras aerolíneas, como Fly Emirates, Easy jet y Wizz Air.

Las dos huelgas las ha convocado el sindicato UGT por la falta de creación de empleo estable y de consolidación de la jornada para el personal fijo y los "incumplimientos en materia de derechos laborales con los que Ryanair castiga a la plantilla", según criticó el sindicato aéreo de FeSMC-UGT.