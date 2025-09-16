Nueva batalla campal con más de 30 personas en el barrio más inseguro y degradado de Lleida

El barrio de la Mariola, en Lleida, volvió a ser escenario de graves disturbios. Este fin de semana, unas treinta personas se enfrentaron en plena calle en una auténtica batalla campal junto a los bloques de Gaspar de Portolà. El aviso llegó al 112 sobre las 22.00 horas del sábado y obligó a desplazar varias patrullas de Mossos y Guardia Urbana.

La rápida intervención y contundente intervención policial evitó que fuera a mayores. En la reyerta se vieron implicadas una treintena de personas, según indicó un portavoz policial, si bien otras fuentes aseguran que llegaron a congregarse unas 60 personas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas cuando, por causas que se están investigando, se produjo una batalla campal entre dos grupos de personas. Al parecer, varias de ellas llevaban armas blancas. Hubo amenazas y varios de los implicados llegaron a agredirse. Todas las patrullas disponibles que había en aquel momento de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana acudieron al lugar al ser alertados de una reyerta tumultuaria en la que se habían exhibido armas blancas. La rápida intervención y el gran despliegue policial evitó que la reyerta fuera a mayores. Al parecer, uno de los grupos implicados se fue del lugar. No hubo detenidos ni constan heridos.

Recientemente, los Mossos d'Esquadra arrestaron a cuatro Hombres por su presunta implicación en la agresión a 6 agentes del cuerpo policial en el mismo barrio de La Mariola en abril.