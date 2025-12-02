La nueva propuesta del independentismo: cursos de catalán para camareros y webs traducidas gratis

La presidenta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha afirmado que la "emergencia lingüística del catalán no puede esperar más", por lo que ha impulsado la campanya 'El català, ben servit' junto al Gremio de Restauración para incentivar el uso del catalán en el sector.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este martes junto al director del Gremio de Restauración, Roger Pallarols, desde el Bar Lambicus, con la participación de su propietario, Henk Cortier. Alamany ha expuesto que la mitad de los trabajadores del sector no hablan el catalán y que una cuarta parte "no lo entienden".

"Queremos hacer que las cosas pasen y hacemos algo que debería haber hecho el Ayuntamiento, pero como no lo ha hecho aún creemos que tenemos la obligación de actuar hoy", ha expresado. Ha añadido que "espera" que a partir de 2026 la iniciativa cuente con recursos del gobierno municipal y ha reiterado la necesidad de acompañar y dar facilidades a los agremiados en esta lucha.

La iniciativa

Pallarols ha detallado que el primer paso de la iniciativa es para "acompañar y no señalar" y que se trata del reparto a 9.000 comercios del folleto donde se informa de las obligaciones de los restauradores en materia lingüística y los derechos de los consumidores a que la empresa los haga posibles.

"Nuestro mensaje es de compromiso y que la iniciativa tendrá más acciones durante 2026 para promover el uso del catalán. Queremos que la lengua sea un ingrediente más en nuestros menús y mesas", ha sostenido. Además, el Gremio ofrecerá de forma gratuita a todo comercio que lo desee la traducción al catalán de su página web, así como la carta y el rótulo del bar o restaurante en cuestión.

También, en colaboración con ERC, que cederá sus sedes de los distritos de la ciudad, ofrecerán clases de catalán a trabajadores y restauradores y lo comenzarán a implementar con una prueba piloto esta Navidad en el casal del distrito del Eixample.

Cortier ha explicado que él es de Bélgica y que desde que llegó hace 2 años, han apostado "desde el primer día" por hablar catalán y ha considerado que la iniciativa de los cursos puede ser útil. "A veces cuesta encontrar camareros que hablen catalán, pero lo importante es el trabajo del propietario de cada lugar, que insista en que aprendan el catalán básico sus trabajadores", ha defendido.