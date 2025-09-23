El nuevo método de los ladrones de Barcelona para hurtar móviles sin que te enteres: “el truco del papel”

Barcelona vuelve a estar en el punto de mira por los robos en Barcelona, un problema que preocupa tanto a vecinos como a visitantes. En los últimos días se ha viralizado el relato de un turista víctima de uno de los trucos de ladrones más habituales: el llamado “truco del papel”. Un método tan rápido y sigiloso que muchos afectados ni siquiera se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde.

El “truco del papel” que sorprende a turistas

El caso ocurrió en una terraza de restaurante en pleno centro. El visitante relata que, tras dejar su móvil sobre la mesa, un desconocido se acercó con un papel con mensajes en español. Mientras distraía con palabras y gestos, cubrió el teléfono con la hoja y, en apenas segundos, se marchó con él. Fue un ejemplo claro de robos de móviles sin violencia, un hurto limpio que demuestra la astucia de la delincuencia en Barcelona.

Este testimonio, compartido en foros de viajes, ha servido para alertar a otros turistas en Barcelona sobre la facilidad con la que operan las bandas en las zonas más concurridas como La Rambla, el Gòtic o el Born.

Robos en Barcelona: una tendencia al alza

Los Mossos d’Esquadra llevan tiempo advirtiendo del aumento de robos en Barcelona, en especial los robos de móviles, que son el objeto preferido de los carteristas. Los delincuentes saben que un smartphone puede revenderse fácilmente y que el despiste de los clientes en terrazas juega a su favor. El “truco del papel” se ha convertido en uno de los trucos de ladrones más efectivos y, al mismo tiempo, más difíciles de detectar.

La seguridad en Barcelona, en entredicho

Cada episodio como este reabre el debate sobre la seguridad en Barcelona. Aunque la mayoría de estos delitos no son violentos, los visitantes terminan con una sensación amarga que afecta a la imagen de la ciudad como destino turístico. La combinación de carteristas, métodos de engaño y una percepción de impunidad alimenta la crítica sobre la delincuencia en Barcelona.

Los expertos recomiendan no dejar nunca el teléfono sobre la mesa, mantener bolsos y mochilas a la vista y desconfiar de cualquier persona que se acerque con papeles, folletos o supuestas peticiones. Evitar los robos de móviles pasa por mantener la atención incluso en ambientes relajados. Y, sobre todo, ser consciente de que la seguridad en Barcelonadepende también de pequeñas precauciones cotidianas.