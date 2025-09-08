Núria Solà, nueva presidenta del Gremi de Restauració de Barcelona

La propietaria del restaurante Bodega Sepúlveda, Núria Solà, presidirá el Gremi de Restauració de Barcelona durante los próximos 4 años.

Según ha informado este lunes la entidad en un comunicado, la de Solà ha sido la única candidatura que se ha presentado, por lo que se ha proclamado ganadora del proceso electoral de manera automática, según sus estatutos.

Con el nombramiento de Solà "culmina una operación para rejuvenecer el gremio" que empezó hace unos meses, cuando se amplió la junta directiva con una nueva generación de restauradores.