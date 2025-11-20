Ni Oasis ni Bad Bunny: el grupo catalán que bate récords de venta de entradas en Barcelona en su gira de despedida

El grupo Oques Grasses ofrecerá hasta cuatro conciertos de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona los días 5, 7, 9 y 10 de octubre de 2026. En total, la banda ha vendido 220.000 entradas en el que serán sus últimos espectáculos en su gira de despedida.

La respuesta del público ha sido fulgurante. La primera fecha se agotó en solo 21 minutos y la segunda en apenas 19, lo que confirma el enorme tirón del grupo catalán en su gira final. El precio de las entradas, situado entre 35 y 60 euros, también ha contribuido a la rapidez con la que se han vendido.

Tal como destaca el ARA, es la primera vez que un grupo que canta en catalán logra movilizar a un volumen de público tan elevado. Según el citado medio, únicamente Coldplay había llenado el Estadi Olímpic durante cuatro jornadas consecutivas. De esta manera, supera a las entradas vendidas en la capital catalana por artistas como Bad Bunny o Bruce Springsteen.

Este hito sitúa a Oques Grasses entre los fenómenos musicales recientes más destacados del panorama catalán y consolida su despedida como uno de los grandes acontecimientos musicales previstos para 2026.