Ocho locales de hostelería cierran sus puertas en El Port de la Selva tras el suicidio de la pareja que los regentaba

El suicidio de una pareja de empresarios hosteleros ha llevado al cierre temporal de ocho establecimientos en primera línea de mar en El Port de la Selva (Girona), representando más del 22% de la oferta gastronómica de esta localidad de poco más de mil habitantes. Los fallecidos, José Andrés Bel (conocido como "Pepito") y su esposa, regentaban los negocios que han tenido que cerrar sus puertas en plena temporada turística, dejando sin empleo a un centenar de trabajadores.

Impacto económico y social

La tragedia se desarrolló durante el verano, cuando en junio falleció la mujer y a finales de julio su marido intentó quitarse la vida, falleciendo finalmente el 20 de agosto en el Hospital Trueta de Girona. Los Mossos d'Esquadra abrieron un atestado por el suicidio de la mujer, pero no investigan la muerte del marido.

El cierre afecta a establecimientos emblemáticos como Ca l'Herminda, Cafè de la Marina, La Brisa,Ca la Maria, Xiri, La Bámbola, Ave María y Can Rubiés, todos ellos alquilados por la pareja. La situación ha generado conmoción en el municipio, muy dependiente de la hostelería, donde el segundo teniente de alcalde Roger Pinart ha pedido calma y ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores que mantuvieron los negocios abiertos hasta el 25 de agosto pese a las circunstancias. El Ayuntamiento se reunirá en los próximos días con el nuevo administrador de la sociedad para determinar el futuro de estos establecimientos.