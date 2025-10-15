El origen de la ofrenda floral a Lluís Companys, el president de la Generalitat de Cataluña fusilado

Cada 15 de octubre, aniversario de su fusilamiento, las principales instituciones políticas y partidos de Cataluña realizan una ofrenda floral ante la tumba de Lluís Companys. El gesto, que se repite año tras año en el Fossar de la Pedrera, en un homenaje a un presidente ejecutado por el franquismo.

El Fossar de la Pedrera —en castellano, Fosal de la Cantera— se encuentra en la ladera sur de la montaña de Montjuïc, en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Antiguamente, la zona fue una cantera conocida como Moragas, donde durante décadas se enterró a personas sin recursos o sin identificar. Durante la Guerra Civil Española, el lugar acogió los cuerpos de las víctimas de los bombardeos sobre Barcelona por parte de la aviación fascista.

Tras la victoria franquista, entre 1939 y 1952, el Fossar se convirtió en una fosa común para miles de republicanos, sindicalistas y militantes de partidos que habían luchado en el llamado bando republicano. Más de 4.000 personas fueron allí enterradas, muchas de ellas tras ser fusiladas en el Campo de la Bota, en la desembocadura del Besòs. Los cuerpos se depositaban en cajas de madera cubiertas con cal viva para acelerar su descomposición.

El presidente que no cayó en el olvido

Entre los nombres de los represaliados destaca el de Lluís Companys i Jover (1882-1940), abogado, político republicano y líder de Esquerra Republicana de Catalunya. Fue ministro de Marina en 1933 y presidente de la Generalitat desde 1934 hasta el final de la Guerra Civil. Exiliado en Francia tras la derrota republicana, fue detenido por la Gestapo a petición del régimen franquista, entregado a España y sometido a un consejo de guerra sumarísimo. El 15 de octubre de 1940 fue fusilado en el Castillo de Montjuïc.

Su cuerpo estuvo a punto de acabar en una fosa común, pero su hermana Ramona logró identificarlo a tiempo y conseguir que fuese enterrado en un ataúd digno, en un nicho anónimo del Cementerio de Montjuïc. Décadas después, sus restos serían trasladados al Fossar de la Pedrera, donde reposan desde 1985.

Con la muerte de Franco, en 1976 se celebró el primer acto público en memoria de las víctimas del franquismo en el Fossar. Poco después, la Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya impulsó una campaña para convertir aquel espacio de muerte en un lugar de homenaje.

El proyecto culminó en 1985 con la inauguración del memorial del Fossar de la Pedrera, diseñado por los arquitectos Beth Galí, Màrius Quintana y Pere Casajoana. El conjunto incluye columnas con los nombres de las víctimas, un jardín con lápidas individualizadas, el mausoleo de Companys y esculturas que evocan la libertad y el sacrificio. Las inscripciones de la entrada fueron redactadas por la escritora Maria Aurèlia Capmany.

Desde entonces, cada 15 de octubre, representantes de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, partidos políticos, sindicatos y asociaciones cívicas acuden al Fossar para depositar flores ante la tumba del president fusilado. El acto combina silencio, música y discursos en memoria de Lluís Companys.